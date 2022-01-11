Умер двукратный олимпийский чемпион по биатлону Алябьев

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев умер в возрасте 70 лет, сообщил Союз биатлонистов России (СБР).

О причинах смерти спортсмена не сообщается. В СБР выразили искренние соболезнования родным и близким Алябьева.

Биатлонист завоевал две золотые медали на зимних Олимпийских играх 1980 года в Лейк-Плэсиде. Спортсмен победил в эстафете и индивидуальной гонке. Кроме того, на тех же соревнованиях Алябьев взял бронзу в спринте.

Алябьев также является двукратным бронзовым призером чемпионатов мира. После окончания карьеры спортсмен стал тренером, он также был членом СБР.

8 января скончалась серебряный призер Олимпийских игр 1980 года в лыжных гонках Нина Рочева. Спортсменке было 73 года.

