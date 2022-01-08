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Спорт

Чемпионка мира по лыжным гонкам Нина Рочева скончалась на 74-м году жизни

Лыжница Нина Рочева умерла в возрасте 73 лет

Фото: Дмитрий Донской / РИА Новости

Серебряный призер Олимпийских игр 1980 года в лыжных гонках Нина Рочева скончалась на 74-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и спорта Республики Коми.

«Кроме славных спортивных достижений, для всех нас Нина Петровна запомнится своей добротой, чуткостью, скромностью и отзывчивостью», — отметили в ведомстве, рассказывая о трехкратной чемпионке Советского Союза. Представители Министерства также выразили соболезнования родным и близким мастера спорта СССР.

При жизни спортсменке удалось завоевать серебряную медаль в Лейк-Плэсиде в эстафете. Она также завоевала золото (1974) и бронзу (1978) в эстафетных гонках на чемпионатах мира.

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Варвара Кошечкина
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