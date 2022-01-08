Российский боксер умер после поражения нокаутом

Российский боксер из Новосибирска Арест Саакян умер спустя 11 дней после поражения нокаутом на турнире в Тольятти. Об этом сообщает родственница спортсмена Светлана Петросян в Instagram.

26 декабря в финальной схватке Саакян пропустил удар в голову и проиграл нокаутом. В больнице спортсмену провели операцию, после чего случился отек головного мозга. Саакян провел в коме 10 дней и так и не пришел в сознание. Смерть Саакяна, как сообщает Петросян, наступила 7 января. Прощание с боксером состоится 11 января.

Саакяну было 26 лет. Спортсмен занимался боксом, а также смешанными единоборствами.

В ноябре сообщалось о смерти зимбабвийского боксера Таурая Зимуньи. Спортсмен скончался после нокаута от соотечественника Тинаше Маджони. Ему было 24 года.