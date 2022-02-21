Российский теннисист Рублев объяснил выступление в паре с украинцем

Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал победу в паре с украинцем Денисом Молчановым на турнире в Марселе. Его слова приводятся в Twitter Tennis_Majors.

Журналисты спросили Рублева о том, каково ему было выступать с Молчановым на фоне обострения отношений между Россией и Украиной. «Мы обычные люди, мы не политики. Мы занимаемся спортом, а спорт сближает людей. Мы все вместе. Все просто. Мир всем», — объяснил спортсмен.

Рублев и Молчанов выиграли парный турнир в Марселе 20 февраля. В финале они победили южноафриканца Равена Клаасена и новозеландца Бена Маклаклена со счетом 4:6, 7:5, 10-7. В этот же день россиянин выиграл личный титул на турнире, оказавшись сильнее Феликса Оже-Альяссима — 7:5, 7:6.

Во время Олимпийских игр 2022 года в Пекине российский фристайлист Илья Буров и украинец Александр Абраменко обнялись после завершения соревнований по лыжной акробатике. Буров завоевал бронзу в данной дисциплине, а Абраменко - серебро.