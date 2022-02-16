Россиянин Буров выиграл бронзу в лыжной акробатике на Олимпиаде в Пекине

Россиянин Илья Буров показал третий результат в соревнованиях по лыжной акробатике на Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Буров выиграл бронзу в данной дисциплине. За вторую попытку он набрал 129,5 балла. Победителем стал Ци Гуанпу из Китая. Второе место досталось украинскому спортсмену Александру Абраменко.

В квалификации отечественный фристайлист занял первое место. Брат Бурова Максим Буров не сумел пробиться в первый финал.

30-летний Буров — бронзовый призер Олимпиады в Пхенчхане. Он представляет сборную России на международных стартах с 2011 года.

Олимпиада в Пекине продлится до 20 февраля.