В Евросоюзе назвали самый мощный рычаг воздействия на Россию

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен назвала самый мощный рычаг воздействия на Россию. Об этом она рассказала в беседе с немецким телеканалом ARD.

По ее словам, в случае «вторжения» России на Украину Европейский союз (ЕС) ответит Москве своим самым эффективным инструментом — экономическими и финансовыми санкциями. Глава ЕК отметила, что подобные ограничительные меры фактически означали бы практическую изоляцию России от финансовых рынков. При этом она не стала уточнять, означает ли это возможность отключения России от системы межбанковских платежей SWIFT.

Помимо этого, Урсула фон дер Ляйен рассказала, что санкции могут затронуть все товары, которые необходимы России для модернизации и диверсификации экономики, производящиеся на территории Евросоюза. Она добавила, что подобные меры поддерживают также в США, Канаде и Великобритании. По данным немецкого СМИ, председатель ЕК рассчитывает при помощи угрозы санкций отговорить Москву от возможного плана «вторжения» на Украину и стимулировать дальнейшие переговоры.

Последние несколько месяцев Киев и западные страны обвиняют Россию в стягивании войск к границам Украины и подготовке военного наступления. Москва неоднократно отрицала наличие подобных агрессивных планов. По мнению президента России Владимира Путина, заявления НАТО о готовящемся «вторжении» являются алармистскими.

20 февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе нагнетена до максимума. «Любая искра, любое незапланированное происшествие или любая мелкая спланированная провокация может привести к непоправимым последствиям», — предупредил он. Также Песков подчеркнул, что на таком фоне объявляемые на Западе даты о якобы «вторжении» России на Украине грозят плохими последствиями.

