Невролог рассказала о симптомах острого поражения сосудов мозга

Признаками острого нарушения мозгового кровообращения являются слабость, онемение в конечностях с одной стороны, нарушение памяти, проблемы с восприятием речи, перекос лица, а также выраженное головокружение и нарушение координации. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала врач-невролог Центральной клинической больницы «РЖД-Медицина» Юлия Евсютина.

При наличии данных симптомов следует незамедлительно вызвать скорую помощь, предупредила эксперт. Она пояснила, что острое нарушение мозгового кровообращения — это инсульт или инфаркт головного мозга.

Евсютина добавила, что основными причинами, которые влияют на повреждение сосудов, являются гипертоническая болезнь, атеросклероз и сахарный диабет. Кроме того, коронавирус также увеличивает риски сердечно-сосудистых заболеваний, предупредила она.

Чтобы предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний, невролог посоветовала вести здоровый образ жизни и ежегодно проходить диспансеризацию.

Ранее заведующая отделением неврологии Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И.Пирогова, кандидат медицинских наук, врач-невролог Татьяна Маневич заявила, что инсульт может произойти не только у пожилых людей, но и у молодых. Врач предупредила 30-летних россиян о риске инсульта и заявила, что к нему может привести резкий подъем или падение артериального давления, а также нарушение ритма сердца.