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Словения отменила все ограничения на въезд для туристов

С 19 февраля власти Словении отменили ПЦР-тестирование и карантин для иностранных туристов

Фото: Pixabay

Власти Словении отменили все действующие в стране коронавирусные ограничения на въезд для иностранных туристов, в том числе россиян. Об этом сообщается на официальном сайте правительства республики.

«С 19 февраля 2022 года ограничения из-за COVID-19 больше не применяются при въезде в Словению», — говорится в тексте документа. Согласно новым правилам, все путешественники, прибывающие в страну, освобождаются от предоставления справок о вакцинации и результатов ПЦР-тестирования, кроме того, отменяется карантин по прибытии. 

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В правительстве напомнили, что, поскольку риск заражения COVID-19 все еще присутствует, туристам необходимо при планировании поездки контролировать эпидемиологическую ситуацию на предполагаемом маршруте и учитывать решения местных властей.

Ранее в феврале сообщалось, что Бахрейн отменил все ограничения на въезд для туристов. С 20 февраля все туристы, прибывающие в королевство через Бахрейнский международный аэропорт, вне зависимости от статуса вакцинации освобождаются от ПЦР-тестирования и карантина. 

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Валентина Процкова
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