Сборы налогов с россиян выросли в полтора раза

В январе в бюджеты российских регионов поступило 224 миллиарда рублей налогов на доходы физических лиц (НДФЛ). Такой результат превысил показатели прошлого года почти в полтора раза, пишут «Ведомости» со ссылкой на результаты исследования рейтингового агентства АКРА.

Лидерами по приросту стали Брянская область и Ямало-Ненецкий автономный округ — плюс 157 и 91 процент соответственно. В абсолютных значениях на первых местах Москва (плюс 66 процентов, 79 миллиардов рублей) и Санкт-Петербург (плюс 59 процентов, 23 миллиарда). Худший рост в Белгородской области (плюс 6,6 процента, 1,3 миллиарда) и Карачаево-Черкесии (плюс 6 процентов, 160 миллионов). Снижение не зафиксировано ни в одном субъекте федерации.

При этом столь резкий взлет не связан с эффектом низкой базы, как было в апреле прошлого года. В предыдущие годы в январе был сравнимый с 2021-м показатель сборов по НДФЛ.

Также нельзя объяснить поступления увеличенными сборами с состоятельных граждан, для которых ставка налога для части доходов выросла до 15 процентов — эти дополнительные суммы поступают в федеральный бюджет. Кроме того, налог с крупных депозитов должен поступить в бюджеты только в сентябре, и январские показатели к нему не относятся.

В Минфине рекордный рост объяснили тем, что декабрь 2021 года оказался сравнительно благоприятным, а налоги за этот месяц перечисляются в декабре. Росстат подсчитал, что в январе-ноябре среднемесячная зарплата работников составила 54 588 рублей, что на 9,5 процента выше, чем в 2020 году. При этом за ноябрь рост составил 12,1 процента (55 639 рублей).

Вместе с тем, отмечает издание, существенно выросли сборы и по другим налогам. Так, налог на прибыль в январе в годовом выражении взлетел с 32 миллиардов рублей до 65 миллиардов, а налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) — с 386 миллиардов до 728. Однако в этих случаях речь идет об эффекте низкой базы и мировой конъюнктуры. Взлет цен на нефть и газ за год в положительную сторону сказался на доходах бюджета.

Руководитель группы региональных рейтингов АКРА Елена Анисимова предположила, что динамика по НДФЛ объясняется выходным днем 31 декабря. Из-за него многие компании, перечисляющие зарплату в последний день месяца, перенесли выплату на первые рабочие дни 2022 года. Руководитель направления «Налоговая политика» ЦСР Левон Айрапетян согласился с этой версией, однако добавил, что свой вклад внесло и совершенствование налогового администрирования. Также эксперт указал, что строить прогнозы на весь 2022 год, исходя из результатов января, было бы ошибкой.

На прошлой неделе глава Минфина Антон Силуанов подтвердил, что новое повышение НДФЛ по крайней мере в ближайший год не планируется, потому что для этого не готово законодательство и соответствующих обсуждений не ведется.