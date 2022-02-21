Определена стоимость самого дешевого дома в Сочи

Самый дешевый дом в Сочи продается за 5,3 миллиона рублей. Однако при выборе подобных объектов необходимо обратить внимание на несколько нюансов. Об этом предупредили эксперты агентства недвижимости «Городской риэлторский центр». Материалы есть в распоряжении «Ленты.ру».

Как наиболее доступный вариант определили дом в Адлерском районе. Площадь жилья достигает 76 квадратных метров, к нему проведены все коммуникации. Самый дорогой объект оценили в 1,8 миллиарда рублей. Он находится в Хостинском районе города. Площадь дома достигает 1,6 тысячи квадратных метров.

При выборе недорогих вариантов покупатели должны обратить внимание, находится жилье в коттеджном поселке или считается отдельно стоящим объектом с полностью огороженной территорией. В первом случае жильцы будут иметь дело с управляющей компанией, а во втором — зависеть только от себя.

Будущие владельцы также должны проверить права собственности на объект и наличие почтового адреса. Необходимо обратить внимание на коммуникации и проверить, заключены ли договоры с компаниями-поставщиками.

В декабре 2021 года, по данным агентства «ОНИКС-Недвижимость», самый бюджетный вариант жилья в Сочи оценивался в два миллиона рублей. Стандартный дом в городе обошелся бы в 35,9 миллиона рублей.