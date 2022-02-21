Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Определена стоимость самого дешевого дома в Сочи

Самый дешевый дом в Адлерском районе Сочи продается за 5,3 миллиона рулей

Фото: Сергей Ворсин / Коммерсантъ

Самый дешевый дом в Сочи продается за 5,3 миллиона рублей. Однако при выборе подобных объектов необходимо обратить внимание на несколько нюансов. Об этом предупредили эксперты агентства недвижимости «Городской риэлторский центр». Материалы есть в распоряжении «Ленты.ру».

Как наиболее доступный вариант определили дом в Адлерском районе. Площадь жилья достигает 76 квадратных метров, к нему проведены все коммуникации. Самый дорогой объект оценили в 1,8 миллиарда рублей. Он находится в Хостинском районе города. Площадь дома достигает 1,6 тысячи квадратных метров.

Материалы по теме:
Морской бой. Кто скупает квартиры в Сочи и можно ли найти выгодное жилье на главном курорте России?
Морской бой.Кто скупает квартиры в Сочи и можно ли найти выгодное жилье на главном курорте России?
28 мая
Ближе к Западу. Море, свежий воздух и дешевое жилье: как россияне нашли достойную замену Сочи
Ближе к Западу.Море, свежий воздух и дешевое жилье: как россияне нашли достойную замену Сочи
27 июля

При выборе недорогих вариантов покупатели должны обратить внимание, находится жилье в коттеджном поселке или считается отдельно стоящим объектом с полностью огороженной территорией. В первом случае жильцы будут иметь дело с управляющей компанией, а во втором — зависеть только от себя.

Будущие владельцы также должны проверить права собственности на объект и наличие почтового адреса. Необходимо обратить внимание на коммуникации и проверить, заключены ли договоры с компаниями-поставщиками.

В декабре 2021 года, по данным агентства «ОНИКС-Недвижимость», самый бюджетный вариант жилья в Сочи оценивался в два миллиона рублей. Стандартный дом в городе обошелся бы в 35,9 миллиона рублей.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
ДНР захотела от России военной помощи и денег
Российский фондовый рынок рухнул
Дональд Гловер и создатели «Атланты» столкнулись с проявлением расизма в Лондоне
Уставшая женщина приняла беременность за COVID-19
Третьяк назвал лучшего хоккеиста сборной России на Олимпийских играх
Чиновник заявил о вине женщин после жестокого избиения россиянок мигрантами
Белоруссия пригрозила Литве древесиной
В ДНР горняки остались в шахте без вентиляции из-за обстрелов со стороны ВСУ
Россиянка показала образы «богатой матери из 90-х» и восхитила иностранцев
Определена стоимость самого дешевого дома в Сочи
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.