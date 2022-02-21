Названы возможные темы внеочередного заседания Совета безопасности России

Ситуация в Донбассе, проблема беженцев и предстоящая встреча президента России Владимира Путина с коллегами из США и Франции станут главными темами внеочередного заседания Совета безопасности, считает военный эксперт, политолог и директор по развитию фонда содействия технологиям XXI века Иван Коновалов. Об этом специалист заявил в разговоре с «Лентой.ру».

Президент России Владимир Путин в понедельник, 21 февраля, проведет внеочередное заседание Совбеза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Песков анонсировал выступление президента на мероприятии и подчеркнул, что оно не является регулярным. При этом он не стал уточнять тему совещания, добавив, что о ней сообщат позже.

Донбасс и саммит

На предстоящем внеочередном заседании Совбеза в широком смысле слова будет обсуждаться ситуация на Донбассе, считает Коновалов. «Очевидно, что обострившаяся ситуация в Донбассе и проблема с беженцами будут на повестке дня», — пояснил военный эксперт.

Кроме этого, будет обсуждаться предстоящая встреча президентов России, Франции и США, которую инициировал французский лидер Эммануэль Макрон. «Так как оперативная и политическая обстановка меняется постоянно, это станет важной темой на заседании Совбеза. На Западе все обсуждают перемещение российских войск, а проблему беженцев с Донбасса будет кто-нибудь обсуждать? Я думаю, мы поставим этот вопрос», — предположил директор по развитию фонда содействия технологиям XXI века.

Последние несколько месяцев Киев и западные страны обвиняют Россию в стягивании войск к границам Украины и подготовке военного наступления. Москва неоднократно отрицала наличие подобных агрессивных планов. По мнению Владимира Путина, заявления НАТО о готовящемся «вторжении» являются алармистскими.

20 февраля Песков заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе нагнетена до максимума. Также Песков подчеркнул, что на таком фоне объявляемые на Западе даты о «вторжении» России на Украине грозят плохими последствиями.

Ситуация в Донбассе обострилась в феврале. Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики и Украина обвинили друг друга в нарушении перемирия и обстрелах населенных пунктов. В Киеве утверждают, что не планируют наступление в регионе.