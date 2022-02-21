Байдену дали совет на случай переговоров с Путиным

Западные политики, включая президента США Джо Байдена, используют неверный подход в отношениях с Россией. На это в издании Israel national news указал политолог, председатель организации «Американцы за безопасный Израиль» Марк Лангфан.

Он отметил, что кому-то это может быть не по нраву, но Владимир Путин заслуживает уважения, командуя второй по величине военной силой в мире и руководя великой страной и культурой. При этом, добавил эксперт, уважать — не значит уступать, а прислушиваться к требованиям и пытаться идти на компромисс, например, в вопросах расширения НАТО и защиты русскоязычного населения Украины. «Вместо этого Байден и его русофобский госсекретарь и советник по национальной безопасности выступают с явным презрением к Путину и ко всему, за что он и Россия отстаивают», — указал политолог.

Сейчас, указал Лангфан, люди, которые отвечают за дипломатию с Путиным, «либо полные идиоты, либо хотят, чтобы Третья мировая ядерная война привела к Великой перезагрузке». «В любом случае, нынешних европейских и американских лидеров следует держать взаперти там, где они не смогут никому навредить, подальше от переговоров с Путиным», — резюмировал он.

21 февраля стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон предложил американскому и российскому коллегам Джо Байдену и Владимиру Путину провести саммит по вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе. Оба политика поддержали идею и приняли предложение Макрона встретиться в Европе. Позднее администрация президента США подтвердила согласие Байдена встретиться с Путиным.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о готовности президента России Владимира Путина вести переговоры по Украине. По его словам, Путин «всегда требовал переговоров и дипломатии». Кроме того, российский лидер фактически инициировал вопрос о гарантиях безопасности для России, а ситуация с Украиной является лишь частью этой проблемы, подчеркнул чиновник.