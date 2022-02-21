Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Байдену дали совет на случай переговоров с Путиным

Политолог Марк Лангфан посоветовал президенту США Байдену с уважением относиться к России

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Западные политики, включая президента США Джо Байдена, используют неверный подход в отношениях с Россией. На это в издании Israel national news указал политолог, председатель организации «Американцы за безопасный Израиль» Марк Лангфан.

Он отметил, что кому-то это может быть не по нраву, но Владимир Путин заслуживает уважения, командуя второй по величине военной силой в мире и руководя великой страной и культурой. При этом, добавил эксперт, уважать — не значит уступать, а прислушиваться к требованиям и пытаться идти на компромисс, например, в вопросах расширения НАТО и защиты русскоязычного населения Украины. «Вместо этого Байден и его русофобский госсекретарь и советник по национальной безопасности выступают с явным презрением к Путину и ко всему, за что он и Россия отстаивают», — указал политолог.

Сейчас, указал Лангфан, люди, которые отвечают за дипломатию с Путиным, «либо полные идиоты, либо хотят, чтобы Третья мировая ядерная война привела к Великой перезагрузке». «В любом случае, нынешних европейских и американских лидеров следует держать взаперти там, где они не смогут никому навредить, подальше от переговоров с Путиным», — резюмировал он.

Материалы по теме:
Слишком много амбиций. Макрон намерен стать новым лидером Европы. Как президенту Франции поможет кризис на Украине?
Слишком много амбиций.Макрон намерен стать новым лидером Европы. Как президенту Франции поможет кризис на Украине?
18 февраля
Подставил плечо. Почему Китай занял сторону России в украинском кризисе и поддержал ее в спорах с НАТО?
Подставил плечо.Почему Китай занял сторону России в украинском кризисе и поддержал ее в спорах с НАТО?
17 февраля

21 февраля стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон предложил американскому и российскому коллегам Джо Байдену и Владимиру Путину провести саммит по вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе. Оба политика поддержали идею и приняли предложение Макрона встретиться в Европе. Позднее администрация президента США подтвердила согласие Байдена встретиться с Путиным.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о готовности президента России Владимира Путина вести переговоры по Украине. По его словам, Путин «всегда требовал переговоров и дипломатии». Кроме того, российский лидер фактически инициировал вопрос о гарантиях безопасности для России, а ситуация с Украиной является лишь частью этой проблемы, подчеркнул чиновник.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Путин и Байден согласились встретиться в Европе
США подготовили санкции против российских банков
Синоптик рассказал о наступлении «скучной погоды» в Москве
Байдену дали совет на случай переговоров с Путиным
Раскрыта польза картошки при избавлении от прыщей
Россиян предупредили об активности мошенников накануне праздничных дней
Названы последствия употребления рыбы для здоровья
Посольство в Австралии опровергло причастность России к кибератакам на Украину
Китай начал работать над двойником корабля Илона Маска
Россияне рассказали о своем отношении к 23 февраля
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.