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Песков заявил о готовности Путина вести переговоры по Украине

Представитель Кремля Песков заявил, что президент Путин готов к переговорам по Украине
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о готовности президента России Владимира Путина вести переговоры по Украине. Об этом сообщает CNN.

По словам Пескова, Путин «всегда требовал переговоров и дипломатии». Кроме того, российский лидер фактически инициировал вопрос о гарантиях безопасности для России, а ситуация с Украиной является лишь частью этой проблемы, подчеркнул он. «И, конечно, президент Путин готов к переговорам», — заключил пресс-секретарь.

Ранее дальнейшие перспективы диалога США и России оценил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс. Он отметил, что дальнейшие дипломатические контакты будут зависеть от реакции Москвы.

До этого глава МИД России Сергей Лавров на официальной встрече с Владимиром Путиным заявил, что у Москвы есть возможность договориться с НАТО по вопросам гарантий безопасности в Европе.

Марина Совина
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