Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Госдепе оценили дальнейшие перспективы диалога с Россией

Пресс-секретарь Госдепа Прайс заявил об отсутствии признаков деэскалации со стороны Москвы
Нед Прайс

Нед Прайс. Фото: Reuters

Глава пресс-службы Государственного департамента США Нед Прайс оценил дальнейшие перспективы диалога с Россией. Его слова передает ТАСС.

По словам Прайса, Вашингтон еще не получил ответа от России на предложения по гарантиям безопасности. Он отметил, что дальнейшие дипломатические контакты будут зависеть от реакции Москвы. «Пока не было каких-либо конкретных обсуждений, когда такие дискуссии могли бы состояться», — заявил представитель Госдепа. Пресс-секретарь также заявил об отсутствии признаков деэскалации на Украине. По его словам, США пока не увидели со стороны РФ реальных действий в этом направлении.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров на официальной встрече с президентом страны Владимиром Путиным заявил, что у Москвы есть возможность договориться с Североатлантическим альянсом по вопросам гарантий безопасности в Европе. Глава МИД напомнил президенту, что российская сторона в диалоге с НАТО настаивает на недопустимости бесконечных разговоров по вопросам, которые требуют решения сейчас.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Госдеп приказал уничтожить все компьютеры в посольстве США в Киеве
Россияне сравнили наценки в храмах на свечи с наценками на наркотик
Сын Жириновского впервые прокомментировал болезнь отца
В Госдепе оценили дальнейшие перспективы диалога с Россией
Глава МИД Франции не увидел признаков «вторжения» России на Украину
Госдеп назвал условие возвращения посольства США в Киев
Пентагон заверил в неучастии войск США в потенциальном конфликте на Украине
Зеленский рассказал о скандалящей с партнерами Украине из-за «вторжения» России
В Аргентине начали диагностировать коронавирус по аудиозаписи кашля
Байден и Джонсон заявили о существовании «окна» для дипломатии по Украине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.