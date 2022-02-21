Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Дарья Касаткина
0:0
1-й сет
live
Айла Томлянович
Доха (ж)
Кальяри
Сегодня
21:00 (Мск)
Наполи
Италия - Серия А|26-й тур
Болонья
Сегодня
23:00 (Мск)
Специя
Италия - Серия А|26-й тур
Сельта
Сегодня
23:00 (Мск)
Леванте
Испания - Примера|25-й тур
Калгари Флэймз
Завтра
00:00 (Мск)
Виннипег Джетс
НХЛ - регулярный чемпионат
Спорт

Четырехкратный олимпийский чемпион оценил шансы на переход Большунова в биатлон

Четырехкратный чемпион ОИ Тихонов заявил, что Большунову не нужно переходить в биатлон

Фото: Marko Djurica / Reuters

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался о возможном переходе в этот вид спорта трехкратного победителя Олимпийских игр (ОИ) по лыжным гонкам Александра Большунова. Об этом сообщает Sport24.

Спортсмен невысоко оценил шансы подобного развития событий. «Я думаю, такое вряд ли когда-то произойдет, это бред. Биатлон — серьезнейшая дисциплина, военно-прикладной вид спорта, тяжелый. А у Саши, на мой взгляд, и так все в порядке, и ему это просто не нужно», — заявил Тихонов.

Биатлонист назвал пустыми разговоры о смене Большуновым вида спорта. «Может быть, тогда и Аню Щербакову, чемпионку нашу, в женский биатлон перевести?» — добавил Тихонов.

Большунов на Олимпиаде-2022 в Пекине взял золото в скиатлоне, эстафете и марафоне. Также на его счету серебро в гонке на 15 километров классическим стилем и бронза в командном спринте. Кроме того, спортсмен завоевал три серебра и бронзу Игр-2018 в Пхенчхане.

Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
Путин собрал заседание Совбеза по вопросу признания ДНР и ЛНР
Козак спросил Путина о присоединении Донбасса
В Германии анонсировали переговоры Путина и Шольца
«Магнит» и «Пятерочка» объединились для борьбы с пакетами
Лавров прокомментировал принцип открытых дверей НАТО
Синоптик спрогнозировал погоду на текущую неделю в столичном регионе
Врач оценил риски тяжелого течения COVID-19 у Елизаветы II
Артиллеристы ЦВО применили «Акации» и «Грады» на Урале
Четырехкратный олимпийский чемпион оценил шансы на переход Большунова в биатлон
ФСБ прокомментировала заявление посольства США об угрозах терактов в России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.