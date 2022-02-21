Четырехкратный олимпийский чемпион оценил шансы на переход Большунова в биатлон

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался о возможном переходе в этот вид спорта трехкратного победителя Олимпийских игр (ОИ) по лыжным гонкам Александра Большунова. Об этом сообщает Sport24.

Спортсмен невысоко оценил шансы подобного развития событий. «Я думаю, такое вряд ли когда-то произойдет, это бред. Биатлон — серьезнейшая дисциплина, военно-прикладной вид спорта, тяжелый. А у Саши, на мой взгляд, и так все в порядке, и ему это просто не нужно», — заявил Тихонов.

Биатлонист назвал пустыми разговоры о смене Большуновым вида спорта. «Может быть, тогда и Аню Щербакову, чемпионку нашу, в женский биатлон перевести?» — добавил Тихонов.

Большунов на Олимпиаде-2022 в Пекине взял золото в скиатлоне, эстафете и марафоне. Также на его счету серебро в гонке на 15 километров классическим стилем и бронза в командном спринте. Кроме того, спортсмен завоевал три серебра и бронзу Игр-2018 в Пхенчхане.