Пресс-секретарь Токаева прокомментировал публикации о счетах и офшорах

Пресс-секретарь президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева Берик Уали прокомментировал публикации о наличии у семьи главы государства активов за рубежом. Пост опубликован в Facebook.

«Президенту не принадлежат счета в зарубежных банках, офшорные компании, он не владеет зарубежной недвижимостью. Бывшая супруга Касым-Жомарта Кемелевича никогда не владела указанными в публикации счетами», — заявил Уали. Он добавил, что 38-летний сын президента Тимур Токаев занимается бизнесом и никогда не работал на госслужбе.

Пресс-секретарь назвал публикации о богатстве Токаевых фейковой информационной атакой с целью дискредитировать президента, поскольку он ведет энергичную работу по ограничению монополии в экономике и политике и проводит реформы, которые «кому-то не по нутру».

Ранее Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и казахстанское издание «Vласть» сообщили, что в 1998 году в швейцарском Credit Suisse был открыт счет на тогдашнюю жену Токаева Надежду и их 14-летнего сына Тимура. В 2005 году на счету находилось около миллиона долларов. В 2012 году Токаевы открыли на Британских Виргинских островах офшорные компании. Также было приобретено имущество в Москве и Женеве стоимостью не менее 7,7 миллиона долларов.