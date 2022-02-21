Определена доля завышающих цены на дома под Москвой продавцов

Около 60 процентов продавцов загородной недвижимости на вторичном рынке в Московском регионе завышают цены. Они пытаются реализовать дома, коттеджи и участки на 20-25 процентов дороже реальной стоимости, выяснили аналитики агентства «Инком-Недвижимость» в своем исследовании. Сообщение есть в распоряжении «Ленты.ру».

Специалисты определили, что за 2021 год доля таких продавцов выросла вдвое. Риелторы отметили, что правильно оцененные объекты продаются в среднем за три-четыре месяца, а если стоимость недвижимости неоправданно высокая, то для ее снижения потребуется больше времени.

Сам рост предложения по завышенным ценам на вторичном рынке загородной недвижимости, по мнению аналитиков, связан с подорожанием «первички» — продавцы готовых объектов стараются устанавливать соответствующие новому строительству цены и завышают стоимость недвижимости.

По данным «Инком-Недвижимость», средняя стоимость наиболее ликвидных коттеджей в 30-40 километрах от МКАД составляет (в зависимости от направления) 20-25 миллион рублей, дач — 6,9 миллиона рублей, участков без подряда на том же расстоянии — от 3-4 миллионов рублей.

Самыми популярными лотами на рынке вторичной загородной недвижимости риелторы назвали участки без подряда и дачи — их выбирают около 55 процентов покупателей. Второе место занимают коттеджи — на их долю приходится 35 процентов продаж. Наименее популярными оказались таунхаусы — их приобретает лишь 10 процентов.

Ранее в феврале крупные российские банки отметили рост спроса среди россиян на приобретение частных домов или участков под них в ипотеку. В 2021 году Сбербанк выдал таких жилищных кредитов на 304 миллиарда рублей — на 80 процентов больше, чем в 2020-м. Аналогичную динамику отметили Промсвязьбанк, ВТБ и банк «Дом.рф». Повышенный интерес россиян к загородной недвижимости эксперты связали с пандемией коронавируса и распространением льготных ипотечных программ на этот тип жилья.