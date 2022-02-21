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Глава ЛНР подписал указ о добровольной мобилизации мужчин старше 55 лет

Глава ЛНР Пасечник подписал указ о добровольной мобилизации мужчин старше 55 лет

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник подписал указ о добровольной мобилизации мужчин старше 55 лет, передает ТАСС.

В документе на сайте главы ЛНР сказано, что указ о мобилизации от 19 февраля будет дополнен пунктом: «Осуществлять призыв на военную службу граждан мужского пола старше 55 лет в добровольном порядке».

19 февраля Пасечник и глава ДНР Денис Пушилин подписали указы о всеобщей мобилизации.

Алевтина Запольская
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