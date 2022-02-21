Украина призвала к хладнокровию на фоне возможного признания Россией ЛНР и ДНР

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев следит за действиями России в вопросе возможного признания самопровозглашенных республик Донбасса, а также призвал партнеров на фоне происходящего фокусироваться на деэскалации. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

По словам главы МИД, за развитием ситуации с признанием Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) наблюдает не только Украина, но и весь мир. «Все понимают последствия такого шага. Сейчас много эмоций и порывов, но именно сейчас все должны хладнокровно фокусироваться на усилиях деэскалации. Другого пути нет», — написал Кулеба.

15 февраля депутаты Госдумы России в ходе рейтингового голосования постановили немедленно обратиться к президенту Владимиру Путину с вопросом о необходимости признания независимости самопровозглашенных республик Донбасса. За проект постановления проголосовал 351 парламентарий.

21 февраля в ходе заседания Совета безопасности России все его члены поддержали признание независимости ЛНР и ДНР. Президент Владимир Путин пообещал принять окончательное решение по Донбассу в этот же день.