Российский фондовый рынок открылся ростом

В начале основной сессии Московской биржи российский фондовый рынок растет. Индекс Мосбиржи повышается на 1,68 процента, до 3450,25 пункта, индекс РТС — на 2,45 процента, до 1425,42 пункта, свидетельствуют данные площадки.

Российская валюта также укрепляется по сравнению с закрытием пятничных торгов. Доллар падает до 76,47 рубля, потеряв более процента, евро — до 86,93 рубля (минус 0,7 процента).

Нефтяные котировки при этом продолжают снижение. Майский фьючерс на сорт Brent торгуется на уровне 91 доллар за баррель (минус 0,44 процента), а апрельский WTI — 89,78 доллара (минус 0,33 процента).

Большая часть «голубых фишек» Мосбиржи находится в плюсе. Лидерами в первые минуты стали «Яндекс» (плюс 4,22 процента, до 3622,2 рубля), «Тинькофф» (плюс 3,89 процента до 5009 рубля) и Ozon (плюс 3,59 процента, до 1531 рубля). Снижаются акции «Полиметалла» (минус 0,32 процента, до 1222,1 рубля) и «Русала» (минус 0,2 процента, до 80,335 рубля). Наименьший рост показывает «Сургутнефтегаз» (плюс 0,88 процента, до 36,82 рубля).

Рост носит коррекционный характер, отыграно не более трети падения в пятницу, 18 февраля. Удар по российскому фондовому рынку и рублю нанесло решение властей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) начать эвакуацию гражданского населения в Россию из-за предполагаемого вторжения украинской армии. В Киеве неоднократно отрицали такие планы. Президент республики Владимир Зеленский назвал провокацией сообщения о якобы прилетевших в Ростовскую область с территории Украины снарядах.

Как позитивный момент рынок оценивает информацию о возможной встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Европе. Перед этим 24 февраля должны пройти переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Однако американская сторона предупредила, что встреча президентов состоится только в случае отсутствия агрессии России в отношении Украины.