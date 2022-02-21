В Кремле отреагировали на возможные санкции против российских банков

В Кремле отреагировали на информацию о том, что в США предложили новые санкции против российских банков. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оставил без комментариев информацию о том, что американским банкам могут запретить обрабатывать трансакции российских кредитных организаций. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что в администрации главы Соединенных Штатов Джо Байдена подготовили предварительный пакет санкций против РФ, включающий запрет американским банкам обрабатывать трансакции для крупных российских банков. Как писало агентство Reuters, ограничения предусмотрены на случай «вторжения» России на территорию Украины. Данные меры призваны нанести ущерб российской экономике при помощи разрыва «корреспондентских» отношений между банками сторон, составляющих основу глобальных денежных потоков.

Со своей стороны председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен указала, что именно экономические санкции должны стать главным рычагом давления на Россию. Глава ЕК отметила, что подобные ограничительные меры фактически означали бы практическую изоляцию России от финансовых рынков.

Последние несколько месяцев Киев и западные страны обвиняют Россию в стягивании войск к границам Украины и подготовке военного наступления. Москва неоднократно отрицала наличие подобных агрессивных планов. По мнению президента России Владимира Путина, заявления НАТО о готовящемся «вторжении» являются алармистскими.

