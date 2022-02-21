Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о терапевтических исключениях в спорте. Ее слова приводит ТАСС.

Вяльбе выступила за разглашение данных об использовании спортсменами терапевтических исключений. «Я не хочу знать, чем болен человек, но почему миру не знать, здоровый человек или ему стоит посочувствовать. Мне кажется, это было бы правильно», — заявила она.

Глава федерации предложила не фиксировать конкретные названия препаратов и указывать только количество применяемых лекарственных средств. «Если у спортсмена в прошлом году было, а в этом нет, значит, человек вылечился. А если он на протяжении 20 лет с исключением выступает, закрадывается сомнение, что это — хроническая болезнь или хронический обман», — добавила она.

В марте 2021 года Вяльбе сказала, что считает получение норвежскими спортсменами-астматиками терапевтических исключений лазейкой для побед. Сборная Норвегии тренируется на равных с российской командой, однако, по мнению специалиста, терапевтические исключения становятся легальным допингом, который помогает им побеждать соперников.