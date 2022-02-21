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Лукашенко заявил о готовности пойти на войну ради отечества

Александр Лукашенко заявил, что готов первым пойти воевать ради защиты Белоруссии

Фото: Sergey Guneev / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов первым пойти на войну, если это будет нужно для защиты Белоруссии. Главу государства цитирует БЕЛТА.

«Нам надо делать все, чтобы сохранить нашу страну. Но если...(надо будет), я всегда народу открыто это говорю, мы, люди в погонах, первыми пойдем, чтобы защитить наше отечество», — заявил президент на церемонии вручения государственных наград и знамени прокуратуры.

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Лукашенко отметил, что ситуация в Европе сейчас выглядит как «психоз разжигания войны» и подчеркнул, что Белоруссия оказалась в эпицентре этих событий. Президент добавил, что до журналистов, прибывших на совместные российско-белорусские военные учения, он пытался донести то, насколько страшна война.

Ранее Лукашенко заявил, что условием для вступления Белоруссии в войну может стать провокация со стороны Украины, осуществленная «обезумевшими нациками». По его словам, республику сейчас прощупывают — незаконно пересекают границу дронами и самолетами, ведут против нее информационную и экономическую войну.

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Алиса Реброва
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