МИД упрекнул США в предательстве итогов Ялтинской конференции

МИД России упрекнул США в предательстве итогов Ялтинской конференции после заявлений американского дипломата о принадлежности Курильских островов Японии. Соответствующее заявление поступило «Ленте.ру».

Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что в ходе Ялтинской конференции в 1945 году именно США вместе с Великобританией призвали СССР вступить в войну с Японией, пообещав взамен передать Южные Курилы. Представитель министерства также указал, что эти договоренности были зафиксированы в итоговом соглашении, подписанном после переговоров. Кроме того, они были отражены в первой директиве генерала Дугласа Макартура, выпущенной после подписания акта о капитуляции Японии 2 сентября 1945 года и исключавшей Курильские острова из территории Японии.

«Впоследствии в угоду собственным геополитическим интересам американская сторона изменила свою позицию, не считаясь с имеющимися международными обязательствами», — заявили в МИД. В ведомстве отметили, что США повели себя так не в первый и не в последний раз, добавив, что уже привыкли к такому «фирменному стилю» американской дипломатии.

7 февраля посол США в Японии Рам Эмануэль разместил в социальных сетях видеообращение, в котором заявил, что Вашингтон признает суверенитет Японии над южной частью Курильских островов, которую в Токио называют Северными территориями. Эмануэль высказался о ситуации на Украине и отметил, что пренебрежение Россией суверенитетом другого государства не является чем-то новым. Он упомянул обвинения в адрес российской стороны в стягивании войск к украинским границам. Его российский коллега Михаил Галузин ранее отказался признавать притязании Японии на Курильские острова. Дипломат подчеркнул, что территориальная юрисдикция России над островами была четко зафиксирована в Ялтинском соглашении 1945 года, которое подписали СССР, США и Великобритания.