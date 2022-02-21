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Мюнхенскую речь Путина и Зеленского сравнили

«Страна.ua»: мюнхенская речь президента Украины Зеленского была полна обид на Запад

Фото: Matt Dunham / Reuters

В ходе Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский произнес речь, полную обид на Запад. Об этом пишет «Страна.ua».

Авторы статьи сравнили нынешнюю речь украинского лидера с выступлением президента России Владимира Путина. «Путин в 2007 году очертил системные противоречия России с НАТО и США. И позже много лет вел курс по купированию озвученных в Мюнхене угроз российской безопасности. Зеленский же наоборот — критиковал Запад за недостаточную "любовь" к Украине. И жаловался, что Киев не берут в евроатлантические структуры», — указало издание.

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В случае Зеленского «мы имеем дело не с системными антизападными нарративами, а с некими "детскими обидами" на недостаточное внимание со стороны партнеров», — резюмирует «Страна.ua».

Ранее аналогичную эмоцию Зеленского увидел политолог и замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман. Он указал, что к президенту Украины постепенно приходит понимание того, что Запад не торопится выполнять данные Киеву обещания, и его речь на Мюнхенской конференции по безопасности была пронизана обидой на США и Европу.

19 февраля Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что страна стремится к миру. Вместе с тем глава государства отметил, что Украина не будет «кланяться» за помощь от партнеров, потому что считает это взносом Запада в безопасность Европы. Кроме того, Киев готов искать ключ к окончанию войны во всех возможных форматах и площадках, добавил Зеленский.

Марина Совина
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