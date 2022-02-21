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Названа самая прослушиваемая аудиокнига за последние пять лет

«Зулейха открывает глаза» оказалась самой популярной аудиокнигой за последние пять лет

Фото: Pixabay

Сервис Storytel назвал самую прослушиваемую россиянами аудиокнигу за последние пять лет. Об этом сообщает РИА Новости.

Наиболее популярной аудиокнигой оказалась «Зулейха открывает глаза» Гузель Яхиной. В топе рейтинга также есть сразу четыре произведения Бориса Акунина: «Алмазная колесница» (второе место), «Нефритовые четки» (четвертое место), «Не прощаюсь» (восьмое место) и одна из аудиокниг большого проекта об истории России «Часть Европы. История Российского государства. От истоков до монгольского нашествия» (седьмое место).

Третье и девятое места заняли работы Михаила Зыгаря — «Вся кремлевская рать: Краткая история современной России» и «Империя должна умереть: История русских революций в лицах. 1900-1917». Пятое и шестое места досталось книгам Дмитрия Глуховского — «Текст» и «Метро 2033». Замкнуло десятку произведение Вадима Зеланда «Трансерфинг реальности. Ступень I: Пространство вариантов».

Ранее сервис аудиокниг Strorytel назвал самого популярного писателя у россиян в 2021 году. Им стал Борис Акунин. Его книги слушали чаще всего, а работа «Алмазная колесница» заняла 12-е место в списке самых популярных в России. Также в перечень востребованных в стране авторов вошли Фрэнк Герберт, Дмитрий Глуховский, Стивен Кинг и Фредрик Бакман.

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Марина Погосян
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