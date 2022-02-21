Названа самая прослушиваемая аудиокнига за последние пять лет
Сервис Storytel назвал самую прослушиваемую россиянами аудиокнигу за последние пять лет. Об этом сообщает РИА Новости.
Наиболее популярной аудиокнигой оказалась «Зулейха открывает глаза» Гузель Яхиной. В топе рейтинга также есть сразу четыре произведения Бориса Акунина: «Алмазная колесница» (второе место), «Нефритовые четки» (четвертое место), «Не прощаюсь» (восьмое место) и одна из аудиокниг большого проекта об истории России «Часть Европы. История Российского государства. От истоков до монгольского нашествия» (седьмое место).
Третье и девятое места заняли работы Михаила Зыгаря — «Вся кремлевская рать: Краткая история современной России» и «Империя должна умереть: История русских революций в лицах. 1900-1917». Пятое и шестое места досталось книгам Дмитрия Глуховского — «Текст» и «Метро 2033». Замкнуло десятку произведение Вадима Зеланда «Трансерфинг реальности. Ступень I: Пространство вариантов».
Ранее сервис аудиокниг Strorytel назвал самого популярного писателя у россиян в 2021 году. Им стал Борис Акунин. Его книги слушали чаще всего, а работа «Алмазная колесница» заняла 12-е место в списке самых популярных в России. Также в перечень востребованных в стране авторов вошли Фрэнк Герберт, Дмитрий Глуховский, Стивен Кинг и Фредрик Бакман.