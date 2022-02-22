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В России применили крупнокалиберные «Гиацинты»

Артиллеристы Балтийского флота провели стрельбы из пушек «Гиацинт»

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Подразделения артиллерии армейского корпуса Балтийского флота выполнили боевые стрельбы. Военные применили пушки «Гиацинт» калибра 152 миллиметра на полигоне в Калининградской области. Об этом сообщили в пресс-службе Балтийского флота.

Расчеты крупнокалиберных пушек вели стрельбу по мишеням, которые имитировали военную технику, скопления живой силы и укрепления условного противника. Артиллеристы выполнили более 20 огневых задач.

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Разведку обеспечивали беспилотники, которые в реальном времени передавали координаты целей на пункт управления. Артиллеристы поражали осколочно-фугасными снарядами цели на удалении более 20 километров. В сообщении отмечается, что все цели были успешно поражены.

Перед стрельбами артиллеристы совершили марш в район выполнения задач и отработали противодействие диверсионно-разведывательным группам условного противника. В маневрах были задействованы свыше 200 военнослужащих и более 30 единиц техники.

Пушка 2А36 «Гиацинт-Б» предназначена для поражения техники, живой силы и укреплений противника. Максимальная дальность стрельбы активно-реактивным снарядом превышает 33 километра. Скорострельность пушки составляет шесть выстрелов в минуту. «Гиацинт» может вести огонь осколочно-фугасными, кассетными, а также кумулятивными снарядами.

В декабре 2021 года «Уралтрансмаш» передал военным партию модернизированных самоходных пушек 2С7М «Малка». Машины получили новое оборудование связи и навигации.

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Даниил Иринин
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