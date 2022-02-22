Посла России в Нидерландах вызвали в правительство из-за признания ДНР и ЛНР

Посла России в Нидерландах Александра Шульгина вызвали в кабинет министров страны из-за признания Москвой независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение премьер-министра страны Марка Рютте.

Голландский премьер подчеркнул, что пока не может назвать происходящее в регионе «вторжением», но уже «видит тревожные признаки этого».

Ранее власти Великобритании вызвали посла России в Лондоне Андрея Келина в МИД. Во время разговора дипломату дали понять, что Москву будут ждать дальнейшие санкции, если она не выведет войска из ДНР и ЛНР. Британские власти также назвали признание независимости республик подрывом суверенитета Украины.

Президент России Владимир Путин подписал указ о признании ДНР и ЛНР 21 февраля. По его словам, такое решение было принято в связи с тем, что Киев «пытается вновь организовать в Донбассе блицкриг, как это уже было в 2014 и 2015 годах».