Аэропорт в российском регионе решили продать на «Авито»

В Пермском крае решили выставить на торги аэропорт «Березники». Объявление о продаже здания в российском регионе с прилегающими к нему территориями разместили на сайте по поиску недвижимости «Авито».

Согласно тексту документа, в состав объекта входит взлетно-посадочная полоса, нежилые здания, промышленные сооружения и два участка площадью 113 и 19 гектаров. Недвижимость оценили в 99 миллионов рублей, а продадут ее посредством голландского аукциона — эта процедура подразумевает поэтапное снижение цены до тех пор, пока она не устроит кого-то из покупателей. Заявки на участие в торгах можно подать до 1 марта.

В январе стало известно, что власти Прикамья отказались от покупки аэропорта. В минтрансе региона объяснили решение слишком высокими затратами на восстановление инфраструктуры и потенциально низким потоком пассажиров. Специалисты отметили, что сделка оказалась бы экономически убыточной для региона, но призвали сохранить взлетно-посадочную полосу и предложили использовать ее для бизнес-авиации.

Регулярные рейсы из аэропорта «Березники» прекратились в 2001 году, объект не входит в федеральный реестр гражданской авиации. Раньше асфальтобетонная полоса длиной 1,5 тысячи метров была способна принимать воздушные суда весом до 30 тонн. В 2008 году комплекс сооружений приобрел пермский бизнесмен Александр Флегинский.

В начале февраля на «Авито» решили продать протестантскую церковь в Мурманске. За здание площадью 925,2 квадратного метра с прилегающим земельным участком более 38 соток владельцы попросили 99 миллионов рублей. Причиной избавления от постройки назвали невыгодное содержание на фоне высоких коммунальных платежей.