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Церковь в российском городе решили продать на «Авито»

В Мурманске выставили на продажу здание церкви за 99 миллионов рублей

Фото: Avito

В Мурманске решили продать здание протестантской церкви. Соответствующее объявление опубликовано на сайте по поиску недвижимости «Авито».

За здание площадью 925,2 квадратного метра с прилегающим земельным участком более 38 соток владельцы попросили 99 миллионов рублей. Представитель продавца пояснил РИА Новости, что избавиться от храма 1996 года постройки в центре российского города собственника вынудили высокие коммунальные платежи, сделавшие содержание помещения невыгодным. Чтобы расширить круг потенциальных покупателей, источник агентства предложил будущим владельцам использовать сооружение как дом культуры.

Однако в мурманской Полноевангельской церкви, которая снимает помещение для проведения богослужений, выступили против реорганизации здания. «Мы арендуем помещение у Новоапостольской церкви и не хотим, чтобы это здание продавалось, хотим, чтобы осталось как христианский объект», — заявил пастор Алексей Казанов. Он также отметил, что изначально предназначенное под храм здание будет неудобно использовать как офис или магазин.

В 2020 году на «Авито» продали православный храм. Здание церкви XIX века в российском селе Завалово Тульской области выкупил москвич Павел Осипов. За недвижимость новый владелец заплатил 186,3 тысячи рублей — почти в два раза меньше первоначальной стоимости.

Нина Ташевская
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