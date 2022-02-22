В ДНР сравнили Украину с «бешеным псом»

Замруководителя Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин не исключил повторения событий 2014-2015 годов, когда Киев вел массированное наступление в Донбассе. Его цитирует РИА Новости.

Басурин сравнил Украину с «бешеным псом», который может сорваться с цепи и снова начать активно атаковать республики, как это было несколько лет назад.

Ранее в ДНР сообщили об обстреле Донецка со стороны украинских силовиков, в результате которого погиб мужчина. Отмечается, что за предыдущие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по территории ДНР 667 единиц боеприпасов.

Ситуация в Донбассе обострилась 17 февраля. Киев и самопровозглашенные республики обвиняют друг друга в нарушении перемирия и обстрелах. На следующий день власти ЛНР и ДНР объявили об эвакуации мирного населения, полагая, что Украина готовится наступление. В Киеве отрицают наличие подобных планов.