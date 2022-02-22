В Донецке мужчина погиб при обстреле со стороны украинских силовиков

При обстреле Петровского района Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб мужчина. Об этом сообщили в представительстве Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), передает РИА Новости.

Сообщается, что за сутки украинские силовики 55 раз нарушили режим прекращения огня и выпустили по территории ДНР 667 единиц боеприпасов. ВСУ применяли гаубицы, минометы, гранатометы, танки и стрелковое оружие.

Ранее стало известно, что в результате подрыва автомобиля на трассе Донецк — Горловка в ДНР погибли трое мирных жителей. Сообщается, что к произошедшему привели действия украинских диверсантов. Их целью была военная машина, для которой они заложили на обочине мину направленного действия.

Ситуация в Донбассе обострилась 17 февраля. Стороны конфликта обвиняют друг друга в многочисленных нарушениях перемирия и обстрелах населенных пунктов. На следующий день власти республик объявили о массовой эвакуации мирного населения. Киев отрицает планы по наступлению в регионе.