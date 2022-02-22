Новые санкции США назвали демонстрацией полного бессилия

Директор Центра политической информации Алексей Мухин заявил, что новые санкции Вашингтона против России, которые анонсировал президент США Джо Байден, подрывают доверие к американской валюте и наносят вред его же союзникам. Он также назвал планируемые ограничения демонстрацией полного бессилия в отношении Москвы, отметив, что из-за них у работающих в России американских компаний появятся дополнительные трудности. Об этом сообщает РИА Новости.

«Российское правительство по инерции, наверное, берет в долг у МВФ, совершенно не нуждаясь в этом. У России бюджет полтора триллиона рублей, и никакой необходимости в том, чтобы занимать вовне, нет. А США таким образом демонстрируют, на мой взгляд, полное бессилие в отношении России. И подрывают доверие к своей собственной валюте — доллару. Думаю, что подобного рода действия нанесут ущерб больше самим США, нежели России», — рассказал политолог.

Говоря о санкциях против «Северного потока-2» эксперт выразил уверенность в том, что и здесь Штаты не преуспеют, поскольку газопровод является совместным проектом России с Германией и Францией. Введя ограничения против него, Вашингтон нанесет удар по собственным союзникам, подчеркнул Мухин.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что у Вашингтона нет абсолютно никакого желания воевать против России, однако пообещал, что в случае необходимости он будет защищать каждый дюйм территории НАТО. Он добавил, что США остаются уверенными в том, что Россия планирует начать масштабное нападение на Украину.

Последние несколько месяцев Киев и западные страны обвиняют Россию в стягивании войск к границам Украины и подготовке военного наступления. Москва неоднократно отрицала наличие подобных агрессивных планов. По мнению президента России Владимира Путина, заявления НАТО о готовящемся «вторжении» являются алармистскими.