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Джонсон предсказал последствия антироссийских санкций

Премьер Британии Борис Джонсон заявил, что санкции окажутся для России «катастрофой»

Фото: Tolga Akmen / Reuters

Введение санкций окажется чудовищным ударом по экономике и статусу России, заявил премьер-министр Британии Борис Джонсон во время выступления в парламенте. Запись трансляции вела газета The Guardian.

«Сейчас президент [Владимир] Путин понимает, что последствия его действий станут катастрофой для России. Отчетливо ясно, что из-за [антироссийских] санкций в ответ на его действия в Донбассе Россия станет беднее, она станет страной со статусом "изгоя"», — предсказал Джонсон.

Он выразил надежду на дипломатический способ решения кризиса, но между тем упомянул про серьезный пакет мер, что был подготовлен британским руководством. «[Нынешняя ситуация] это ужасный результат для президента [России Владимира] Путина. Я надеюсь, что отступит от своих планов и не станет проводить полномасштабное вторжение. Но сейчас мы должны принять жесткий пакет санкций, что мы подготовили в рамках всевозможной поддержки населения Украины», — призвал политик.

Также Джонсон затронул тему проведения крупных спортивных мероприятий. «Вызывает недоумение тот факт, что основные международные футбольные турниры могут проходить в России после вторжения на территорию суверенного государства», — добавил премьер.

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Ранее Джонсон объявил, что Великобритания вводит санкции против пяти российских банков и замораживает активы Геннадия Тимченко, а также Бориса и Игоря Ротенбергов.

О готовящихся санкциях Джонсон объявил ранее. По его словам, они затронут лиц, поддерживающих «российскую военную машину». Британский премьер-министр обвинил Россию в том, что она якобы продолжает готовиться к «полномасштабному вторжению» на Украину.

Страны Евросоюза угрожают ввести более масштабные санкции против России в связи с признанием независимости ДНР и ЛНР 21 февраля. Новые антироссийские меры уже ввело руководство США.

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Дмитрий Сотак
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