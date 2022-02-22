МИД Великобритании призвал сограждан покинуть Украину

Британцы должны немедленно покинуть Украину, используя коммерческие авиарейсы. С таким призывом выступила глава МИД Великобритании Лиз Трасс на своей странице в Twitter.

«Безопасность и защита британских граждан на Украине является нашим главным приоритетом. Все британцы должны уехать сейчас коммерческими маршрутами, пока они еще доступны. Мы укрепляем наши команды в регионе, чтобы поддерживать британцев [покидающих Украину]», — написала Трасс.

Ранее стало известно, что посла России в Великобритании Андрея Келина вызвали в местный МИД из-за ситуации вокруг Украины. Отмечается, что с российским дипломатом обсуждали признание независимости Донецкой и Луганской народных республик. Эту же информацию подтвердило посольство России в Британии в разговоре с РИА Новости.