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Центробанк России анонсировал меры по поддержке финансовой стабильности

ЦБ России сообщил о мерах поддержки финансового сектора

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Центральный банк (ЦБ) России контролирует развитие ситуации на финансовом рынке и готов принять меры для поддержания финансовой стабильности, сообщил регулятор. Центробанк анонсировал ряд мер, которые должны помочь финансовому сектору адаптироваться к возросшей волатильности.

В частности, Банк России позволит финансовым организациям отражать в своей отчетности акции и облигации по той стоимости, которая фиксировалась на рынке 18 февраля. Кроме того, кредитные учреждения в целях расчета обязательных нормативов смогут использовать величину курсов иностранных валют на ту же дату, возможность предоставлена до 1 октября.

Регулятор также указал, что может пойти на «дополнительные меры» для того, чтобы поддержать финансовую стабильность, и следит за развитием ситуации.

Основные индексы российского фондового рынка и курс рубля по отношению к доллару и евро снижаются на фоне геополитической напряженности. К моменту написания новость доллар стоит около 80, евро — около 90 рублей.

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Платон Щукин
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