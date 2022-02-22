Центробанк России анонсировал меры по поддержке финансовой стабильности

Центральный банк (ЦБ) России контролирует развитие ситуации на финансовом рынке и готов принять меры для поддержания финансовой стабильности, сообщил регулятор. Центробанк анонсировал ряд мер, которые должны помочь финансовому сектору адаптироваться к возросшей волатильности.

В частности, Банк России позволит финансовым организациям отражать в своей отчетности акции и облигации по той стоимости, которая фиксировалась на рынке 18 февраля. Кроме того, кредитные учреждения в целях расчета обязательных нормативов смогут использовать величину курсов иностранных валют на ту же дату, возможность предоставлена до 1 октября.

Регулятор также указал, что может пойти на «дополнительные меры» для того, чтобы поддержать финансовую стабильность, и следит за развитием ситуации.

Основные индексы российского фондового рынка и курс рубля по отношению к доллару и евро снижаются на фоне геополитической напряженности. К моменту написания новость доллар стоит около 80, евро — около 90 рублей.

