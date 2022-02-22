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Россиян предупредили об изменениях в статусе земельных участков

Президент РАО Куликов: с марта земельных участков со статусом «временный» в ЕГРН не будет

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

В России с 1 марта 2022 года не останется земельных участков со статусов «временный», потому что истечет пятилетний срок, отведенный на их регистрацию. Об изменениях предупредил президент «Региональной ассоциации оценщиков» (РАО) Кирилл Кулаков, сообщает «РИА Новости».

Эксперт напомнил, что до 2017 года статус «временный» присваивался земельным участкам на момент их образования и постановки на кадастровый учет. После 2017 года законодательство уже не предусматривало такого статуса для участка, а владельцам «временных» участков было отведено пять лет на их регистрацию.

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«С 1 марта 2022 года земельных участков со статусом "временный" в ЕГРН не будет. Их владельцы должны были зарегистрировать права собственности или аренды», — рассказал Куликов и добавил, что запись о владении будет удалена из ЕГРН, если участок не был своевременно зарегистрирован. Владелец при этом не лишится своей недвижимости, но не сможет совершать юридические действия с ней.

Ранее в феврале Куликов дал советы гражданам о том, как сэкономить на покупке жилья. Среди способов — скидка от застройщика, выбор квартиры на первом, последнем или 13 этаже и покупка купить машино-место одновременно с квартирой.

Александра Мирошникова
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