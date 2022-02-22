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Республики Донбасса ратифицировали договор о дружбе и взаимопомощи с Россией

Парламенты ЛНР и ДНР ратифицировали договор о дружбе и сотрудничестве с Россией

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Народный совет Донецкой народной республики (ДНР) ратифицировал договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с Россией. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей. Аналогичным образом поступили в Луганской народной республике (ЛНР).

В парламентах обеих республик решение было принято единогласно — «за» проголосовали 87 депутатов в ДНР и 46 парламентариев в ЛНР.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал приказы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Свое решение глава государства объяснил попытками Киева «вновь организовать на Донбассе блицкриг, как это уже было в 2014-и и 15-м годах».

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Алиса Реброва
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