Зеленский заявил о праве Украины на оборону

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к гражданам после того, как Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), в котором заявил о праве Киева на индивидуальную и коллективную оборону. Запись видеообращения опубликована в Telegram-канале его офиса.

Очень важно увидеть сейчас — кто наш подлинный друг и партнер, а кто продолжит пугать Российскую Федерацию словами Владимир Зеленский президент Украины

Комментируя признание Москвой независимости республик Донбасса, Зеленский подчеркнул, что международно признанные границы Украины останутся такими же, несмотря на действия России, которые означают односторонний выход Москвы из Минских соглашений.

«Нарушение суверенитета»

Говоря о праве Украины на оборону, глава государства заявил, что границы страны надежно защищены, территориальная оборона сформирована, а международные партнеры поддерживают Киев.

Украина однозначно квалифицирует последние действия России как нарушение суверенитета и территориальной целостности нашего государства. Вся ответственность за последствия в связи с упомянутыми решениями возлагается на политическое руководство России Владимир Зеленский президент Украины

Зеленский также добавил, что ждет от партнеров Украины четких и действенных шагов поддержки. По его мнению, сейчас у украинцев нет причин для «бессонной ночи».

Мы на своей земле, мы ничего и никого не боимся. Мы ничего и никому не должны, мы ничего и никому отдадим. В этом мы уверены. Сейчас не февраль 2014 года, а февраль 2022 — другая страна, другая армия. Одна цель — мир в Украине. Слава Украине! Владимир Зеленский президент Украины

Признание ДНР и ЛНР

В понедельник, 21 февраля, президент России Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками.

С просьбой признать независимость республик к российскому лидеру обратились их главы Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Пушилин, в свою очередь, также попросил президента рассмотреть возможность заключения договора о дружбе и сотрудничестве, предусмотрев сотрудничество в сфере обороны.

По словам Путина, решение было принято в связи с тем, что Киев «пытается вновь организовать на Донбассе блицкриг, как это уже было в 2014-и и 15-м годах». «Убийства мирных жителей, блокада, издевательства над людьми (...) не прекращаются. Как у нас говорят, конца и края этому не видно», — заявил глава государства.

При этом он подчеркнул, что Россия «сделала все для сохранения территориальной целостности Украины», однако эти попытки оказались тщетны, поскольку «суть самого режима» на Украине не меняется.

Кроме того, глава государства поручил Министерству иностранных дел установить дипломатические отношения с ДНР и ЛНР, а российской армии — обеспечить российскими Вооруженными силами (ВС) поддержание мира в республиках Донбасса.

Критика с Запада

После заявления Путина страны Запада начали одна за другой высказываться об осуждении действий Москвы, их неприемлемости, обвинять Россию в «нарушении территориальной целостности» Украины и Минских соглашений. В подобном ключе высказались США, Великобритания, Франция, Канада, Турция, Швейцария, Грузия, Германия.

Западные государства также призвали Москву отменить решение о признании республик Донбасса и пригрозили новыми санкциями. Так, правительство Великобритании намерено объявить об их введении уже во вторник, 22 февраля. Президент США Джо Байден уже подписал указ о новых санкциях.

Запрещается следующее: новые инвестиции со стороны [физических и юридических] лиц США <...> в так называемые <...> ДНР и ЛНР или другие подобные регионы Украины, которые могут быть определены министром финансов по согласованию с госсекретарем Белый дом

Кроме того, Байден в новом указе запретил экспорт, реэкспорт, продажу или поставки из Соединенных Штатов или гражданами США любых товаров, услуг или технологий в ДНР и ЛНР.

Что касается санкций Евросоюза, то, по словам чиновника ЕС, организация намерена ввести санкции в отношении России не сразу, поскольку хочет увидеть следующие шаги Москвы. Он добавил, что любые санкции будут подготовлены на встрече послов стран ЕС в Брюсселе​​​.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала предсказуемой реакцию стран Запада на признание Россией ДНР и ЛНР. Она также заявила, что последние два месяца западные государства врали.

А мы что, не знали что ли, как они будут реагировать? Конечно, знали. И мне кажется, последние два месяца были крайне показательны. Врали, врут и будут врать Мария Захарова официальный представитель МИД России

Будущее республик

Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Тини Кокс заявил о намерении предложить ассамблее рассмотреть вопрос о признании Россией независимости республик Донбасса в срочном порядке, в том числе на заседании Постоянного комитета в Берлине 11 марта. При этом он призвал российские власти отменить решение и воздержаться от дальнейшего обострения ситуации.

По мнению президента Никарагуа Даниэля Ортеги, поддержавшего призвание Москвой независимости ДНР и ЛНР, население республик проголосует за вхождение своих регионов в состав России, если состоится соответствующий референдум. Он напомнил, что с 2014 года они не признавали пришедших к власти на Украине в результате переворота, и продолжали борьбу.

Как считает немецкий политолог Александр Рар, признание Москвой республик Донбасса определит отношение к РФ в мировом сообществе в ближайшие пару лет. «Россия выполнила программу-максимум — показала свое желание бороться за собственную безопасность в Европе», — подчеркнул он. При этом Рар выразил уверенность в том, что российский народ однозначно поддержит решение о признании независимости республик Донбасса.