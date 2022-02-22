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В ЕС раскрыли подробности о санкциях против России

Reuters пишет, что ЕС введет санкции против РФ не сразу, хочет увидеть следующие шаги

Фото: Yves Herman / Reuters

Евросоюз намерен ввести санкции в отношении России не сразу, поскольку хочет увидеть следующие шаги Москвы. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на чиновника ЕС.

На вопрос, ответит ли Европа санкциями уже во вторник, собеседник агентства заявил, что это займет больше времени, поскольку Евросоюз хотел бы увидеть следующие шаги России. По словам чиновника, любые санкции будут подготовлены на встрече послов стран ЕС в Брюсселе​​​.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал ввести точечные европейские санкции против России в связи с признанием Москвой независимости Донецкой и Луганской народных республик. Макрон призвал провести срочное заседание Совета Безопасности ООН, а также применить точечные европейские санкции.

Путин в понедельник, 21 февраля, подписал указ о признании Донецкой и Луганской народных республик. Такое решение глава государства принял после внеочередного заседания Совета безопасности.

21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Путину с просьбой признать независимость республик. Пушилин, в свою очередь, также попросил президента рассмотреть возможность заключения договора о дружбе и сотрудничестве, предусмотрев сотрудничество в сфере обороны.

Марина Совина
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