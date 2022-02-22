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Путин поручил установить дипломатические отношения с ДНР и ЛНР

Путин поручил МИД провести переговоры об установлении дипотношений с ДНР и ЛНР

Фото: Sputnik / Reuters

Президент России Владимир Путин поручил Министерству иностранных дел (МИД) провести переговоры об установлении дипломатических отношений с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). Об этом сообщает ТАСС.

«Министерству иностранных дел РФ провести с донецкой стороной переговоры об установлении дипломатических отношений и достигнутую договоренность оформить соответствующими документами», — говорится в тексте одного из указов. Согласно второму документу, МИД поручено провести такие же переговоры с Луганском.

Президент России Владимир Путин в понедельник, 21 февраля, подписал указ о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Такое решение глава государства принял после внеочередного заседания Совета безопасности.

21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Путину с просьбой признать независимость республик. Пушилин, в свою очередь, также попросил президента рассмотреть возможность заключения договора о дружбе и сотрудничестве, предусмотрев сотрудничество в сфере обороны.

15 февраля депутаты Госдумы в ходе рейтингового голосования постановили немедленно обратиться к Путину с вопросом о необходимости признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Марина Совина
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