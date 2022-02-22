Турция отреагировала на признание Россией ДНР и ЛНР

Турция считает неприемлемым решение России признать независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и отвергает его. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на турецкое внешнеполитическое ведомство.

Согласно заявлению, решение Москвы признать республики Донбасса «является нарушением Минских соглашений, а также явным нарушением политического единства, суверенитета и территориальной целостности Украины». «Мы подчеркиваем нашу приверженность сохранению политического единства и территориальной целостности Украины и призываем все стороны руководствоваться здравым смыслом и уважать международное право», — отреагировали в Анкаре.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками. До этого главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Путину с просьбой признать независимость республик. Пушилин, в свою очередь, также попросил президента рассмотреть возможность заключения договора о дружбе и сотрудничестве, предусмотрев сотрудничество в сфере обороны.