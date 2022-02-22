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Вопрос о признании Россией ДНР и ЛНР рассмотрят в ПАСЕ

Глава ПАСЕ сообщил, что предложит рассмотреть вопрос о признании Россией ДНР и ЛНР

Фото: Thomas Peter / Reuters

Вопрос о признании Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик рассмотрят в Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). С таким предложением выступил председатель организации Тини Кокс.

«Я предложу ассамблее рассмотреть этот вопрос в срочном порядке, в том числе на заседании Постоянного комитета в Берлине 11 марта», — говорится в тексте, опубликованном на сайте ПАСЕ.

Он отметил, что признание Российской Федерацией так называемых народных республик Донецкой и Луганской областей «является нарушением международного права и представляет одностороннее нарушение минских соглашений, которые остаются единственной основой для урегулирования конфликта в Донбассе».

Кокс призвал российские власти отменить решение и воздержаться от дальнейшего обострения ситуации.

Президент России Владимир Путин в понедельник, 21 февраля, подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Такое решение глава государства принял после внеочередного заседания Совета безопасности. До этого главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Путину с просьбой признать независимость республик.

Марина Совина
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