Вице-президентом комитета ПАСЕ по беженцам избрали украинца

Депутат Верховной Рады, член украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Алексей Гончаренко был избран на пост вице-президента комитета по миграции, беженцам и перемещенным лицам. Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канале политика.

Гончаренко стал первым украинцем, кого избрали на этот пост. В новой должности депутат пообещал защищать демократические ценности и права человека. «Это важный комитет ПАСЕ, затрагивающий проблемы миграции и беженцев, которые являются очень чувствительными для Европы», — пояснил Гончаренко.

Он также опубликовал в своем канале фотографию руководителя российской делегации в ПАСЕ Петра Толстого. «Лицо Петруши Толстого, когда он узнал, что я вице-президент, а он нет», — указал депутат в подписи к фото. Он также иронично пообещал назначить российского политика «главой делегации в Гааге».

Ранее стало известно, что новым президентом ПАСЕ был избран нидерландский сенатор Тини Кокс. Его единственным соперником на выборах стала глава украинской делегации, депутат от «Слуги народа» Мария Мезенцева. Она набрала почти вдвое меньше голосов, чем ее оппонент.