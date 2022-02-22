Зеленский высказался о праве Украины на оборону

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к гражданам высказался о праве страны на оборону. Запись его видеообращения опубликована в Telegram-канале президента.

Зеленский заявил, что Украина имеет право на оборону в коллективном и индивидуальном формате, ее границы надежно защищены.

«Очень важно увидеть сейчас — кто наш подлинный друг и партнер, а кто продолжит пугать Российскую Федерацию словами», — уточнил украинский лидер, добавив, что ждет от партнеров страны четких и действенных шагов поддержки. По мнению Зеленского, сейчас у украинцев нет причин для «бессонной ночи».

«Украина однозначно квалифицирует последние действия Российской Федерации как нарушение суверенитета и территориальной целостности», — подчеркнул он.

Также в своем обращении Зеленский заявил, что границы Украины останутся такими же, несмотря на признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). «Мы на своей земле, мы ничего и никого не боимся. Мы ничего и никому не должны, мы ничего и никому отдадим», — сказал он.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками.