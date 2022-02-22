Зеленский ответил на признание ДНР и ЛНР фразой «никому ничего не отдадим»

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к соотечественникам на фоне признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Обращение главы государства к украинцам транслировалось на YouTube-канале «Рада».

По словам Зеленского, границы Украины останутся такими же, несмотря на действия Москвы.

«Мы на своей земле, мы ничего и никого не боимся. Мы ничего и никому не должны, мы ничего и никому отдадим. В этом мы уверены. Сейчас не февраль 2014 года, а февраль 2022 — другая страна, другая армия. Одна цель — мир в Украине. Слава Украине!», — подытожил украинский лидер.

Ранее стало известно, что срочное заседание Совбеза ООН на фоне признания Россией независимости республик Донбасса запланировано на 5:00 22 февраля.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками.