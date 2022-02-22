МИД России назвал предсказуемой реакцию Запада на признание ДНР и ЛНР

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио «Комсомольская правда» назвала предсказуемой реакцию стран Запада на признание Москвой независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Соответствующую видеозапись она опубликовала в своем Telegram-канале.

Захарова также заявила, что последние два месяца страны Запада врали.

А мы что, не знали что ли, как они будут реагировать? Конечно, знали. И мне кажется, последние два месяца были крайне показательны. Врали, врут и будут врать Мария Захарова Официальный представитель МИД России

Реакция мира на признание ДНР и ЛНР

Премьер-министр Болгарии Кирил Петков осудил признание Россией независимости ДНР и ЛНР. По его словам, страна продолжит поддерживать территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах. Он подчеркнул, что международное право должно соблюдаться. «Мы, Евросоюз, будем выступать единым фронтом в его защиту», — отметил он.

Президент Франции Эммануэль Макрон также осудил решение России. Французский лидер призвал созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с признанием Москвой республик Донбасса.

Президент Сербии Александар Вучич заявил об изменении миропорядка после решения России признать независимость ДНР и ЛНР.

Это разрушает всю мировую архитектуру безопасности, [как] и политическую архитектуру безопасности. <...> Эта ситуация, вероятно, самая сложная для нас и самая тяжелая в предстоящие 10-20 лет. <...> Меняется мировой порядок Александар Вучич Президент Сербии

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в свою очередь назвала признание независимости ДНР и ЛНР повторением сценария 2008 года, когда Россия признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.

Грузия категорически осуждает признание Россией Донецкой и Луганской областей, это является повторением сценария, за которым последовала оккупация 20 процентов нашей территории​​​. Грузия поддерживает вас, президент Зеленский, и мы поддерживаем территориальную целостность и мир Саломе Зурабишвили Президент Грузии

МИД Германии призвал Россию отменить решение о признании независимости ДНР и ЛНР и вернуться на путь дипломатии в соотвествии с Минскими договоренностями. Глава ведомства Анналена Бербок заявила, что решение Москвы представляет собой грубое нарушение международного права и «наносит серьезный удар по всем дипломатическим усилиям по поиску мирного и политического решения нынешнего конфликта».

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал признание Москвой независимости Донецкой и Луганской народных республик нарушением международного права и суверенитета Украины.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что решение Москвы о признании республик Донбасса «подрывает усилия по урегулированию конфликта и нарушает Минские договоренности». Он отметил, что альянс поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и призывает Россию «прекратить разжигать конфликт и выбрать дипломатию».

Реакция Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении озвучит официальную реакцию Киева на решение президента России Владимира Путина признать независимость ДНР и ЛНР.

Официальная реакция Киева на решение Путина… дождитесь выступления президента. Еще раз, наше заседание не закрыто. После принятия решений и их опубликования вы увидите нашу реакцию на те события, которые происходят в РФ Алексей Данилов Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко отметил, что Кремль своим решением «толкает мир на грань новой мировой войны». Политик подчеркнул, что Путин «избрал конфронтацию и окончательно разрушил международную систему правопорядка», которая была создана после периода холодной войны.

Путин так ненавидит наш суверенитет, ему так "болит" наша независимость, он так не хочет видеть наш успех Петр Порошенко Бывший президент Украины

Угрозы санкциями

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президент США Джо Байден на фоне признания Россией независимости ДНР и ЛНР подпишет указ о запрете инвестиций, торговли и финансирования республик.

Мы ожидали подобного шага со стороны России и готовы немедленно отреагировать. Президент Байден скоро издаст Исполнительный указ, который запретит новые инвестиции, торговлю и финансирование лицами из США в или из так называемых регионах ДНР и ЛНР Украины Джен Псаки Пресс-секретарь Белого дома

По словам Псаки, эти санкции не входят в пакет мер, которые Соединенные Штаты подготовили на случай «нападения» России на Украину.

Правительство Великобритании также планирует объявить о введении новых санкций против России в связи с признанием Москвой Донецкой и Луганской народных республик.

Также президент Франции Эммануэль Макрон призвал ввести точечные европейские санкции против России. «Президент республики осуждает решение, принятое президентом Российской Федерации, признать сепаратистские регионы на востоке Украины», — говорится в коммюнике, распространенном по итогам заседания совета обороны и национальной безопасности.