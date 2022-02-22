Зеленский озвучит реакцию на решение Путина о признании ДНР и ЛНР

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении озвучит официальную реакцию Киева на решение президента России Владимира Путина о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, трансляция заседания велась на странице офиса президента в Facebook.

«Официальная реакция Киева на решение Путина… дождитесь выступления президента. Еще раз, наше заседание не закрыто. После принятия решений и их опубликования вы увидите нашу реакцию на те события, которые происходят в РФ», — заявил Данилов.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками. До этого главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Путину с просьбой признать независимость республик. Пушилин, в свою очередь, также попросил президента рассмотреть возможность заключения договора о дружбе и сотрудничестве, предусмотрев сотрудничество в сфере обороны.