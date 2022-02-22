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Болгария осудила признание Россией независимости ДНР и ЛНР

Премьер-министр Болгарии Кирил Петков осудил признание Россией независимости ДНР и ЛНР
Кирил Петков

Кирил Петков. Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Премьер-министр Болгарии Кирил Петков осудил признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом он написал своем Twitter-аккаунте.

Политик отметил, что Болгария продолжит поддерживать территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах. Он заявил, что международное право должно соблюдаться. «Мы, Евросоюз, будем выступать единым фронтом в его защиту», — подчеркнул он.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

Ранее с просьбой признать независимость республик к российскому лидеру обратились главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Пушилин также попросил Путина рассмотреть возможность заключения договора о дружбе и сотрудничестве, предусмотрев сотрудничество в сфере обороны.

Марина Совина
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