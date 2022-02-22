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Макрон осудил решение о признании Россией ДНР и ЛНР

Президент Франции Макрон осудил решение о признании Россией ДНР и ЛНР
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил решение России о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Елисейского дворца по итогам заседания совета обороны и национальной безопасности.

Французский лидер также призвал созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с признанием Москвой республик Донбасса, передает Елисейский дворец.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) подписал договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с ДНР и ЛНР. Церемония прошла в присутствии глав республик Дениса Пушилина и Леонида Пасечника, после чего российский лидер поздравил коллег.

Марина Совина
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